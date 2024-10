Exposition de graveuses et graveurs

LA TOUR-DE-TRÊME. Sous le titre Terres, le collectif des graveurs et graveuses de Trace-Ecart expose dans son atelier, à La Tour-de-Trême (place de l’Eglise 5). Claudine Aurora Borcard, Linda Brunetti, Danielle Elamari-Sudan, Marie-Claude Gardel, Raymond Magnin, Nicole de Montmollin, Francesca Sganzini, Catherine Tissot Charrière et Sandrine Tona présentent leurs travaux «pour célébrer le vivant». Leurs terres sont «d’ici ou d’ailleurs, elles englobent les sols, le climat, la végétation, la topographie, indique le communiqué de presse. Les terres modelées ou les terres brutes, les terres désertes ou les terres habitées, les terres saccagées ou les terres engagées.» L’exposition est visible les samedis et dimanches 26 et 27 octobre, 2 et 3, 9 et 10 novembre, de 11 h à 17 h. Vernissage ce…