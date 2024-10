Extension des filets de protection entre Epagny et Enney

Améliorer la protection contre les chutes de pierres: telle sera la raison des travaux qui s’étendront entre le 16 et le 25 octobre sur la route cantonale entre Enney et Epagny. Cette extension des filets à flanc de montagne «finalise ainsi la sécurisation complète de la falaise en question», explique le Service des ponts et chaussées dans un communiqué.

Durant la durée du chantier, la circulation au lieu-dit Saussivue se fera de manière alternée et sera réglée par des feux. Patrick Biolley