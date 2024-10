Fatton et Schouwey en porte-drapeaux

COURSE À PIED. La 90e édition de Morat-Fribourg a rassemblé près de 16 000 participants sur l’ensemble du week-end. Dimanche, les Kényans Shadrack Kipkurui Kenduiywo (51’43) et Caroline Gitonga (58’08) se sont imposés sur la course reine, ne battant toutefois pas les records (50’28 et 57’50).

Chez les dames, la Charmeysanne Marianne Fatton (photo, 11e et 2e Fribourgeoise) a abaissé sa marque de 2018 à 1 h 07’08. «Participer était mon petit plaisir de fin d’été. Le moteur est là. Je vais donc continuer ma préparation d’hiver sur cette lancée», livre la skieuse-alpiniste de 28 ans. Son objectif 2025: gagner une place pour les Jeux olympiques 2026.

Côté masculin, le Gruérien Jérémy Schouwey (19e et 3e Fribourgeois) a aussi terminé meilleur régional en améliorant son chrono de référence à…