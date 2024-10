Gumefens/Sorens s’impose en leader

FOOTBALL. Gumefens/Sorens a remporté mardi le choc au sommet de 2e ligue. Sur leur pelouse, les Gruériens ont battu Cugy/Montet/ Aumont/Murist 3-1 pour prendre la tête du classement. «C’était un gros match, presque un combat», retrace Baptiste Maillard.

Auteur du deuxième but des locaux – son 14e de l’exercice – et de deux passes décisives, l’attaquant sorensois salue l’envie de ses coéquipiers. «Même après le 3-1, nous revenions tous en défense. Les tacles réussis et les touches obtenues étaient célébrés par les joueurs et le public.»

Attaque de feu

Toujours invaincu après neuf journées, Gumefens/Sorens peut-il lorgner la pro-motion? «C’est trop tôt pour en parler, reprend l’universitaire de 24 ans. Cugy n’est qu’à un point et reste favori. Comme en début de saison, notre objectif est…