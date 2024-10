A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade Marc Burdet à Collex, samedi à 17 h:

FC Collex-Bossy vs FC Châtel-Saint-Denis

Un match et un joueur à suivre

Yaël Yohans

24 ans, attaquant du FC Châtel-Saint-Denis

«Les commentaires des adversaires à propos de notre jouerie et de notre possession sont souvent positifs. Mais on ne concrétise pas nos occasions. On n’a pas non plus de réussite. La réussite… ce côté mystérieux du football qu’on n’explique pas. L’an dernier, Farvagny avait peu de points à la trêve, puis avec les mêmes joueurs, a rebondi. Soyez patients, ça va marcher avec Châtel. On a la pire attaque du groupe et je prends une grosse responsabilité dans cette situation, même si je ne suis pas seul devant. On attend d’un numéro 9 qu’il ait un ratio élevé de buts. Je me remets toujours en question. Avant, j’avais pris le…