L’OJF avec trois solistes prestigieux

FRIBOURG. L’Orchestre des jeunes de Fribourg poursuit son intégrale des concertos de Beethoven. Le troisième volet se tient ce dimanche (17 h) à l’aula de l’Université de Fribourg, avec trois solistes de renom: Teo Gheorghiu au piano, Thomas Demenga au violoncelle et Afonso Fesch au violon. Le programme de la soirée comprend Les 7 dernières paroles du Christ en croix, op. 51, de Haydn, le Divertimento en fa majeur, KV 138, de Mozart, et, en point d’orgue, le Concerto pour piano, violon et violoncelle en do majeur, op. 56, de Beethoven. www.ojf.ch.