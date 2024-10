Le canton recommande à la population de se faire vacciner contre la grippe saisonnière

Ces trois dernières années ont été marquées par une circulation plus faible du virus de la grippe. En résulte une immunité collective de la population plus basse, explique dans un communiqué la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS).

Cette dernière recommande ainsi à la population de se protéger en allant se faire vacciner dès la mi-octobre. Il s’agit, selon elle, «du meilleur moyen de prévenir» cette maladie infectieuse. L’occasion, également, «de diminuer au maximum le risque de développer des complications pour les personnes vulnérables», qui sont les plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes immunodéficientes.

Dans le canton de Fribourg, la vaccination peut s’effectuer auprès d’un médecin ou en pharmacie (uniquement pour les personnes en bonne santé de plus de 16 ans). La DSAS relève que les personnes vulnérables sont également invitées à recevoir une dose de rappel contre le Covid-19 et à se vacciner contre les pneumocoques. Elodie Fessler