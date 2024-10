Le charme délicieux d’une love story moderne

Mes chats, ma télé et moi

Dix épisodes de vingt-cinq minutes environ, cela fait un peu plus de quatre heures de romance à consommer avec délectation. Nobody Wants This sur Netflix, une série au charme fou.

UN HOMME ET UNE FEMME. En lisant les premières critiques et en regardant le teaser, on savait déjà qu’on allait adorer Nobody Wants This. Quand on a été biberonnée à Grease, Dirty Dancing et Pretty Woman, on sait reconnaître un shot de romance quand il se présente. Par sa modernité, son charme et un ton suffisamment effronté pour ne pas être nunuche, la nouvelle proposition de Netflix procure exactement le plaisir que l’on attendait. Voire plus! C’est chouette, quand le date se révèle encore mieux que prévu.

Pour écrire cette série, sa créatrice Erin Foster s’est inspirée de sa propre…