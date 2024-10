Le FC Bulle arrache le derby au bout du suspense

Le derby avait commencé avant le coup d'envoi sur les réseaux sociaux, puis à l'entrée des joueurs avec un show pyrotechnique, rappelant la saine rivalité existant entre voisins. Il n'a d'ailleurs pas fallu attendre longtemps pour que Vevey-Sports allume la première mèche. Esseulé à la réception d'un corner, le Veveysan Khiari ouvrait le score de la tête après... 58 secondes de jeu (1re, 1-0).

Le derby était lancé. Il aurait pu mal tourner pour le FC Bulle si Mobulu avait remporté son face-à-face contre Killian Ropraz (18e). Ou si le Bullois Albert Makoubé n'avait pas réalisé un double-sauvetage sur la ligne (!) face à Khiari, sur un corner de la 19e minute.

Et les Gruériens dans tout cela? D'abord imprécis à la finition, ils se montraient ensuite cliniques grâce à Nick Berger. Le buteur bullois inscrivait son neuvième goal de la saison d'un tir du droit mal jugé par le gardien veveysan Grivot (27e, 1-1). La rencontre s'emballait dès lors avec des occasions de chaque côté. La plus nette revenait au Veveysan Alaoui, dont la frappe de 25 mètres s'écrasait sur la barre transversale de Ropraz (39e). Ainsi s'achevait une première période enlevée et séduisante à suivre.

En deuxième période, sans doute recadrées à la pause, les deux équipes limitaient les risques et les occasions adverses au strict minimum. A un quart d'heure du terme, l'entrant veveysan Eleouet et son coéquipier Charveys alertaient tour-à-tour Ropraz.

Côté bullois, les changements de Brian Weber n'ont eu l'effet escompté. Pire, le match basculait à la 86e minute lorsque Kuzmanovic commettait l'imparable dans sa surface: penalty. Le Veveysan Aguilar s'élançait et tirait sur... le poteau! Dans la foulée, Killian Ropraz s'interposait d'une claquette face à ce même Aguilar.

Sauvé par la chance, le FC Bulle allait décrocher la timbale dans les arrêts de jeu. Sur un centre d'Alexis Guerin, la tête de Ludovic Delley repoussée par le gardien revenait dans les pieds d'Esteban Petignat. Le dernier arrivé gruérien pouvait marquer dans un but quasi vide (92e, 1-2). Stupeur à Copet et explosion de joie côté gruérien.

Grâce à ce succès, le FC Bulle remonte au 6e rang de Promotion League. Une bonne opération avant de se déplacer au Kleinfeld de Kriens ce samedi.

Quentin Dousse, à Vevey

Les réactions:

Esteban Petignat, milieu de terrain du FC Bulle: «Donner la victoire à l'équipe dans un derby, ça fait très plaisir. J'ai mis le pied en renard des surfaces (sourire) pour mon premier but avec Bulle. On voulait corriger notre contre-prestation contre Delémont (défaite 0-1), c'est fait. Maintenant, il nous reste cinq finales à disputer en 2024. L'objectif? Tout gagner pour jouer le haut du tableau.»

Brian Weber, entraîneur du FC Bulle: «Une victoire inespérée? Oui et non. On savait qu'on pouvait faire mal à tout moment dans les transitions. C'est la troisième fois de la saison qu'on gagne un match dans les arrêts de jeu. L'équipe est capable de réagir, peu importe ce qui lui arrive. Ce soir (mercredi), les remplaçants ont fait le travail en montrant un excellent état d'esprit. Maintenant, l'objectif est de garder cette même combativité et cette même exigence à chaque match. Et ce dès samedi à Kriens, sur un terrain synthétique où on est meilleurs (que sur l'herbe).»