Le FC Bulle et Maxime Afonso, la belle histoire qui finit mal

Le FC Bulle a annoncé que Maxime Afonso n’était plus l’un de ses joueurs. Des différends entre les deux parties ont poussé le capitaine gruérien à quitter un club rejoint en 2015, pour ce qui constitue un beau gâchis.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Le vendredi 4 octobre dernier, Maxime Afonso s’est adressé au vestiaire du FC Bulle pour annoncer qu’il avait décidé de quitter Bouleyres. Départ officialisé puis expliqué aux ex-coéquipiers par les dirigeants ce mercredi. Les raisons de ce coup de théâtre ne sont ni sportives ni physiques, même si le capitaine emblématique gruérien n’avait plus joué depuis le 11 mai à cause d’une pubalgie, et qu’un retour était envisageable pour la reprise de janvier 2025.

Sa blessure a tout de même engendré des changements administratifs autour du statut de…