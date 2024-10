Le FC Bulle se cherche des héros inattendus

Tenu en échec par Bâle M21 (2-2) samedi à Bouleyres, le FC Bulle devra aussi compter sur ses joueurs moins utilisés pour retrouver le haut de Promotion League. Cela passe par un succès ce samedi à Paradiso.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. «J’ai avancé, provoqué, vu l’angle de tir et frappé à l’instinct. J’ai bien cru avoir marqué, mais le gardien la sort et dévie sur le poteau. Dommage, car je me voyais déjà célébrer le but en enlevant mon maillot…» Ludovic Delley riait jaune, samedi soir à Bouleyres, quelques instants après sa folle chevauchée de la 93e minute. Il aurait pu (dû) être le héros inattendu du FC Bulle, contraint au nul 2-2 par une excellente formation de Bâle M21.

Le gardien rhénan a mis son veto et les Gruériens basculent dans la deuxième partie de tableau de Promotion League.…