Le marché de Noël de Gruyères s’agrandit

Les visiteurs pourront profiter un peu plus de l’ambiance féerique du marché de Noël de Gruyères. Les organisateurs annoncent dans un communiqué sa tenue durant trois week-ends et l’ajout des jeudis soir (du 6 au 8, du 12 au 15 et du 19 au 22 décembre). Une extension qui vise «à rendre l’événement encore plus attractif, avec des moments à partager autour d’un vin chaud d’une balade ou d’un après-midi en famille».

Points forts du programme: La visite du Saint-Nicolas le 7 décembre, des spectacles et performances musicales et bien sûr la présence de nombreux artisans. Afin d’encourager la venue en transports en commun, le chemin menant à la cité comtale depuis la gare sera éclairé par des lanternes. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet de la manifestation. Victoria Martin