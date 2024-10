Le prix de l’eau en hausse dans le Sud

AVGG. Une assemblée extraordinaire a réuni les membres de l’Association régionale Veveyse-Glâne-Gruyère pour l’adduction d’eau potable (AVGG). Mercredi soir à La Joux, les délégués des communes ont dû se prononcer sur l’adaptation du prix de vente de l’eau. Une décision nécessaire, selon l’AVGG, en raison de l’investissement dans une nouvelle conduite et de l’augmentation des prix du fournisseur EauSud, sans oublier les coûts plus onéreux de l’énergie et l’engagement d’un nouveau fontainier.

Afin d’assurer un budget équilibré, l’association a proposé une hausse de 39,5 centimes par mètre cube. Un montant de 30 centimes par mètre cube étant assuré par les communes, le reste par l’AVGG. Lever de boucliers des membres, qui ont finalement refusé cette proposition à une voix près au terme de…