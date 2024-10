COURSE À PIED. Les inscriptions pour la 90e édition de Morat-Fribourg sont fermées depuis lundi après-midi. Des enfants aux adultes, de la route au Trail «Moitié-Moitié», un peu plus de 15 500 dossards ont été écoulés pour les épreuves de ce week-end. Le seul rendez-vous encore accessible est la Course des Téméraires, prévue samedi soir, pour laquelle les inscriptions sont encore possibles. VT