Les jeunes POP dénoncent le partenariat de l'Unifr avec Holcim

Les Jeunes POP (parti ouvrier populaire) dénoncent avec ferveur le partenariat entre l’Université de Fribourg et l’entreprise Holcim. «Nous croyons que l’université doit rester un lieu de connaissance et non se vendre à des secteurs de l’économie peu soucieux de l’écologie et de la situation humanitaire», indiquent-ils dans un communiqué.

Pour rappel, l’institution a mis sur pied un groupe de travail avec le cimentier, visant à promouvoir la recherche et l’enseignement sur les stratégies résilientes des entreprises multinationales. Un choix qui, selon les jeunes POP, porte atteinte à la neutralité académique. Ils rappellent, par ailleurs, l’action citoyenne contre l’extension de la carrière sur la colline du Mormont en 2020 (ZAD de la colline) qui avait marqué l’opinion publique suisse.

D’après le parti, Holcim aurait été également impliqué dans plusieurs scandales environnementaux, documentés notamment par l’ONG Greenpeace. Victoria Martin