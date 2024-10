Libre comme un poète

Décédé mardi à 94 ans, Alexandre Voisard laisse une œuvre majeure, marquée par l’attention à la nature et les vibrations de son temps. Avec toujours une touche d’espièglerie.

ÉRIC BULLIARD

Au Jura et dans les lettres romandes, il faisait figure de légende vivante. Il avait amené la poésie dans la vie et dans la politique comme personne, avant de largement dépasser cette étiquette d’homme engagé pour son coin de pays. Auteur d’une œuvre majeure, forte d’une cinquantaine d’ouvrages et récompensée par une quinzaine de prix littéraires, Alexandre Voisard s’est éteint à l’âge de 94 ans.

Il a écrit des récits (Le mot musique), des romans (Notre-Dame des égarées), des contes et nouvelles, mais toujours avec une plume de poète: «Je le suis profondément et, aussi loin que je fouille dans mon…