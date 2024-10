Manifeste de résistance à la modernité

LIVRES

Vincent Guignet et Blaise Hofmann

ARTISANES

Les Editions Noir sur Blanc, 240 pages

Elles sont forgeronne, tatoueuse, courtepointière, souffleuse de verre, factrice d’orgues, luthière. Elles exercent leur artisanat à Carouge, à La Sarraz, à Val-d’Illiez, à Pomy, à Vuadens. Dans un noir et blanc d’un autre temps, le photographe Vincent Guignet les a immortalisées dans le contre-jour de leur atelier. Il s’attarde sur leurs mains, parfois calleuses et rêches, souvent fines et manucurées. Pour capter des gestes et des savoir-faire vieux comme le monde.

En contrepoint, l’écrivain Blaise Hofmann signe des courts textes dans son style au plus près de la réalité, quasi journalistique (si ce n’était pas presque devenu un gros mot), toujours avec un sens aiguisé du détail et de la tournure de…