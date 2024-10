Marivaux par un maître de la mise en scène

ÉQUILIBRE. Mercredi 30 et jeudi 31 octobre (20 h), Equilibre accueillera pour la première fois à Fribourg une mise en scène d’Alain Françon. Cette figure majeure du théâtre contemporain (ancien directeur du Théâtre de la Colline à Paris) vient de créer Les fausses confidences, de Marivaux, au Théâtre de Carouge. Une pièce qui doit particulièrement convenir à la subtilité de ce maître des grands textes. Dans la distribution, on retrouve notamment Gilles Privat, que l’on a pu voir à Fribourg dans Presque Hamlet et Cyrano de Bergerac. www.equilibre-nuithonie.ch.