Nouveau secrétaire général pour la culture et la formation

ÉTAT DE FRIBOURG. Le nom du nouveau secrétaire général de la Direction de la formation et des affaires culturelles est connu, il s’agit d’Alexandre Gachet. Le Conseil d’Etat a annoncé ce mercredi la nomination de ce Fribourgeois de 49 ans à la succession de Michel Perriard, qui part à la retraite. Le passage de témoin se fera le 1er mai 2025. Titulaire d’un master of business administration (MBA) et d’un doctorat en informatique de l’Université de Fribourg, Alexandre Gachet a dirigé de nombreux projets dans le domaine des technologies de l’information, notamment dans le secteur de l’administration publique. Il a par la suite rejoint l’Université de Fribourg, où il occupe, depuis 2021, le poste de directeur des services administratifs. Pour le canton, son expérience universitaire et sa…