Patron humaniste et visionnaire

Pour commémorer les dix ans de la disparition de Ferdinand Masset, le professeur retraité et ancien député Jean-Pierre Dorand lui consacre un ouvrage. Il y détaille son parcours, atypique à Fribourg en cette deuxième partie du XXe siècle.

PHILIPPE HUWILER

LIVRE. L’histoire ne pouvait pas oublier ce grand homme, au propre comme au figuré, du canton et de la ville de Fribourg. Ferdinand Masset (1920- 2014) a la taille du basketteur et les épaules pour endosser plusieurs costumes: patron, homme politique, défenseur de la culture et des sports, sans oublier celui de grand bâtisseur.

L’historien Jean-Pierre Dorand documente son parcours, peu académique, dans le livre Ferdinand Masset – 50 ans au service de l’économie fribourgeoise, paru aux Editions Cabédita. La préface, signée par l’actuel…