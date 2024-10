Pour élever les enfants dans la dignité

Dans le cadre de son 50e anniversaire, l’association SOS futures mamans ouvre ce samedi les portes de ses centres, dont celui de Bulle.

VALENTIN CASTELLA

BULLE. Cette année, l’association SOS futures mamans fête son 50e anniversaire. Dans ce cadre, plusieurs manifestations ont déjà eu lieu. Le 14 septembre, avec l’installation d’un stand festif au centre de Fribourg, et le lendemain, avec une messe célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg.

Ce samedi, de 11 h à 15 h, une journée portes ouvertes est prévue dans les cinq centres du canton. Dont celui de Bulle, situé à la route de Dardens 71 et ouvert le mercredi matin (8 h 30-10 h 30) et le jeudi aprèsmidi (14 h-16 h 30). Inauguré en 1983, il est le deuxième site le plus fréquenté du canton ex aequo avec celui de Domdidier.…