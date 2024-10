Punk pour la paix et pour la Palestine

ÉBULLITION. La fin de semaine s’annonce chaude, engagée et bruyante, du côté d’Ebullition. Jeudi et vendredi, se tiendront deux soirées qui se présentent comme un appel pour la paix au Proche-Orient. Cet événement baptisé Punk pour la Palestine débute ce soir (20 h) par la projection de Bye bye Tibériade, un documentaire autobiographique sorti en 2023 où l’actrice Hiam Abbass raconte à sa fille, la réalisatrice Lina Soualem, l’histoire de sa famille et de son exil.

Demain vendredi (dès 20 h), la soirée caritative (en faveur de l’initiative SANAD et de Medical Aid for Palestinians) comprendra «trois formations émergentes immanquables», selon le communiqué de presse. Le quatuor local Grimace ouvrira les feux avec son post-punk énervé, après avoir déjà marqué les esprits lors du dernier…