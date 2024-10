Retour du gorille détective

BANDE DESSINÉE

Cloode, Christian Marthe et Princess Avecilla

OKLA NOODLES - MÉTHANE DE TOI

Chez Yvette - Collection Pistes noires

Les deux anciens directeurs du Festival BDmania remettent le couvert avec le tome 2 des aventures d’Okla. Christian Marthe (dessin) et Claude Hayoz (alias Cloode, scénario) publient la suite du Coup d’Okla (2021) sous le titre Méthane de toi. Le détective primate nous emmène à nouveau dans un polar animalier au service de la planète. Toujours secondé par Irma et Nobody, Okla veut régler ses comptes avec le Dahut Sarchiapone, survivant du tome 1 et devenu, depuis, un champion du greenwashing. Et toujours son «ennemi abhorré».

De pièges foireux en attentats ratés ou presque, les deux équipes rivales s’affrontent sur sol fribourgeois, mais pas que… «En plus du…