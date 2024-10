Science grand format

FRANCE 5, JEUDI, À 21 H 05

Palmyre, à la croisée des mondes

Située au beau milieu du désert, Palmyre était une cité fabuleuse et prospère, au carrefour de certaines des plus grandes civilisations de l’Antiquité. A son apogée, elle était un lieu de commerce sans égal. Au cours de la dernière décennie, ses ruines ont été en partie détruites par le groupe terroriste Etat islamique. Aujourd’hui, archéologues et historiens peuvent enfin retourner sur ce site prestigieux. Leur mission: reconstituer la cité grâce aux dernières technologies. Les images de synthèse permettent de redécouvrir la ville, ses temples, son célèbre amphithéâtre et son impressionnant réseau de distribution d’eau. ■