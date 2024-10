On se lève et on prend des pilules pour courir

Une époque formidable

Depuis le temps que les chercheurs cherchent, il ne reste plus grand-chose à chercher. Pas étonnant, dès lors, que certains trouvent des trucs dont vous n’avez pas idée. Ainsi de cette équipe de scientifiques danois qui a mis au point une pilule pour remplacer le sport. Rien que ça. La pastille qui vous fait du bien sans que vous ayez à vous donner du mal.

Le chef de cette bande de bienfaiteurs s’appelle Thomas Poulsen. Il est chimiste, avec un CV plein de PhD et de diplômes dont on ne comprend même pas l’intitulé. Il est chercheur, quoi. Quant au médoc mis au point avec sa joyeuse équipe, il se nomme LaKe. Les effets de cette molécule sur l’organisme (grâce à une histoire compliquée d’augmentation de niveaux de cétone et de lactate) seraient comparables à ceux d’un…