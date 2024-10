Temps présent

RTS 1, JEUDI, À 20 H 10

Des paysans et des primes

Les paysans et les paysannes suisses étaient dans la rue ce printemps pour réclamer des prix justes et dénoncer un système de subventions en bout de course. Ce système? Celui des paiements directs mis en place dans les années 1990 après l’ouverture des marchés agricoles afin de compenser la baisse des revenus. Mais au fil des ans, les règles se sont complexifiées, parfois jusqu’à l’absurde, alors que le salaire horaire, lui, stagne à 17 francs. Une situation qui fait dire qu’au final, c’est surtout la grande distribution qui bénéficie le plus des paiements directs. ■