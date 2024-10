Un nouveau passeport de langues

CROIX-ROUGE. Dès novembre, il deviendra possible d’obtenir le passeport des langues «fide» auprès de la Croix-Rouge fribourgeoise (CRF). L’institution, qui compte plus de 500 participants dans l’ensemble de ses cours, propose déjà des enseignements labellisés à Fribourg et à Bulle. Sonia Jungo, responsable du Service migration intégration à la CRF, estime que le label «fide» garantit une certaine «qualité des cours dispensés».

La nouvelle certification, reconnue à l’échelle nationale, bénéficiera par exemple aux personnes désirant valoriser leur CV ou entamer une procédure de naturalisation, qui exige le diplôme en question.

Pour l’heure, il est uniquement possible de valider le test dans le chef-lieu cantonal. Sonia Jungo part du principe que si la nouvelle offre attire «beaucoup de…