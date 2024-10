Un tribunal civil unique pour le canton de Fribourg en réflexion

Surchargé, le pouvoir judiciaire fribourgeois est à la veille d’une importante réorganisation.

MARC-ROLAND ZOELLIG

JUSTICE. Des tribunaux regroupés et interconnectés grâce à la numérisation afin de mieux répartir une charge de travail croissante, un organe central de conduite assurant la coordination et la gestion administrative de ces entités judiciaires réorganisées, un recours accru à la conciliation pour désengorger les salles d’audience. Tels sont les trois axes principaux de l’avant-projet de révision de la loi fribourgeoise sur la justice, mis en consultation mardi et présenté ce même jour aux médias. Il vise une refonte en profondeur d’un pouvoir judiciaire systématiquement surchargé depuis des années.

La mesure la plus spectaculaire qu’il préconise consiste en la création de deux…