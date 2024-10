Une galerie d’art ouvre au quartier d’Alt

EXPOSITION. Farani Gallery ouvre à Fribourg, à la rue François-d’Alt 3. Dans cette nouvelle galerie, Fabienne et Nicolas de Bourgknecht souhaitent «promouvoir l’art sous toutes ses formes, de la peinture à l’écriture en passant par des objets parfois très singuliers», annonce un communiqué de presse. Dès dimanche et jusqu’au 10 novembre, la première exposition réunira des œuvres de Nadège Demont-Poyet, Jef Gianadda, Véronique Reper et Bernard Waeber. La galerie sera ouverte du vendredi au dimanche, de 14 h à 18 h. EB