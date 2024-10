Une pop-électro bien d’aujourd’hui

MUSIQUE

Claude

IN EXTREMIS

Microqlima

Eddy de Pretto l’a invité à faire ses premières parties et on le comprend: avec l’auteur de Fête de trop, Claude partage un regard désabusé sur son époque, un art assez classique de jouer avec les mots tout en les baignant dans des sons d’aujourd’hui. Ou plutôt avec des sons d’hier (synthés, boîtes à rythmes…) revenus au goût du jour. A 25 ans, ce Français à la moustache ringarde (et donc à la mode) devrait marquer les esprits avec ce premier album pop-électro efficace.

Après une intrigante intro sans paroles, In Extremis alterne entre ballades atmosphériques (à l’image de Changement à Mannheim et de l’émouvant Contresens, la plus belle chanson, qui vient clore l’album) et morceaux plus énergiques. Comme Baisodrome ou La pression, qui ont le potentiel…