Une question de largeur

Bulle et Riaz mettent à l’enquête un chemin de mobilité douce. Peut mieux faire, estime le député Gabriel Kolly, qui attire l’attention sur le passage des machines agricoles.

MOBILITÉ. Un chemin de mobilité douce à la rue de la Léchère, à Bulle, et à la route de la Sionge, à Riaz, mis à l’enquête par la ville de Bulle et la commune de Riaz, fait réagir le député Gabriel Kolly (udc, Corbières). D’après l’élu, de nombreux convois agricoles empruntent ce tronçon, or le projet ne serait pas adapté à leur usage.

Dans le plan d’infrastructure, la largeur de la route est prévue à 3,70 m, notamment à Riaz. Les angles de giration pour les tracteurs sont par ailleurs calculés sur une largeur de convois de 2,50 m, fait remarquer Gabriel Kolly. C’est «beaucoup trop étroit pour les véhicules…