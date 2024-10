Vuisternens/Mézières ne gagne toujours pas

Battu sur le fil par Guin samedi (2-1), Vuisternens/Mézières reste lanterne rouge de 1re ligue. Les Glânoises peuvent construire sur cette performance encourageante.

GLENN RAY

FOOTBALL. Alors qu’elles n’avaient pas gagné depuis le début du championnat, Vuisternens/Mézières n’est pas passé loin de l’exploit samedi à Guin. Les Glânoises ont poussé le désormais leader du classement de 1re ligue dans ses retranchements, menant au score avant de lâcher physiquement et s’incliner 2-1. «Nous étions au-dessus en première période, mais elles sont revenues plus fort après la mi-temps et ça a été compliqué», soupire la gardienne Estelle Zurkinden.

Une huitième défaite de rang sur laquelle les visiteuses peuvent toutefois construire. «C’est le genre de prestation que l’on doit répéter contre des…