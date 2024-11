Télévision

Aux Emirats arabes unis, le XXIe siècle côtoie l’histoire ancienne et déstabilise parfois les touristes. Ismaël Khelifa part à la découverte de deux émirats parmi les sept, qui reflètent sa diversité: Abu Dhabi qui brille par sa modernité et son opulence, et Ras al-Khaimah qui a conservé son authenticité.

Samedi, à 22 h 30, sur France5.