RTS 1, MARDI, À 20 H 10

Marchander en Suisse, c’est possible!

Marchander est un art peu pratiqué en Suisse. Pourtant, négocier les prix dans notre pays est possible, sur les marchés et même dans les magasins ou les hôtels. A bon entendeur a envoyé deux consommateurs en formation auprès d’un spécialiste en marchandage, puis sur le terrain pour tester leurs talents de négociateurs. A la clé de belles économies. ■