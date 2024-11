NATATION. Les championnats romands en petit bassin se déroulaient le week-end dernier à Prilly (VD). Parmi les sept médailles gagnées par le Sporting Bulle Natation, deux en or grâce à Fabio Dos Santos

(2010). Le Bullois de 14 ans a remporté les 100 et 200 mètres brasse, abaissant ses records à 1’10’’58 et 2’34’’33. VT