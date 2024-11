Charges en hausse pour le GAGN

ADDUCTION D’EAU. Châtonnaye, Torny et Villaz-Saint-Pierre, les trois communes membres du Groupement d’adduction d’eau de la Glâne Nord (GAGN), se sont réunis mardi soir à Middes pour évoquer les budgets 2025. En assemblée, la dizaine de délégués présente a unanimement validé le compte de fonctionnement. Le total des charges se monte à 579 420 francs. Soit 30 000 francs de plus que l’exercice précédent. Le budget présente toutefois un excédent de charges de 444 695 francs, lié aux «ventes d’eau», explique le président Jean-Paul Rey. Pour mémoire, l’association, fondée en 2007, vise un but bien précis: garantir sur le long terme les besoins en eau potable et en eau pour la défense incendie des communes.

Mille compteurs sur dix ans

En 2025, le GAGN présente un budget d’investissements de…