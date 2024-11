Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

DÉCISION EST PRISE, ce sera une nouvelle œuvre devant la gare de Fribourg plutôt que d’y installer la fontaine Jo-Siffert de Jean Tinguely, depuis toujours aux Grand-Places. Concours ouvert l’année prochaine. Cahier des charges (en résumé): cette création devra apporter de la fraîcheur minérale et s’insérer dans les 200 m2 initialement prévus pour la fontaine à Tinguely. Mots-clés, selon moi: buses, petits jets d’eaux, ludique, enfants, été. Et si cette création était tout simplement une borne d’incendie déverrouillée, comme dans les rues de Harlem, New York City? McDonald’s pas très loin, shopping center en face… On s’y croirait (enfin, presque).

