HOCKEY SUR GLACE. La journée de promotion Swiss Ice Hockey Day se tiendra à la patinoire des Paccots dimanche de 9 h 30 à 12 h. Les plus jeunes pourront rencontrer et s’entraîner gratuitement avec des stars du hockey fribourgeois comme Reto Berra, Dave Sutter, Samuel Walser ou encore Yannick Rathgeb. Des joueurs du HC Sierre et des Gottéron Ladies seront aussi présents. Des activités similaires seront proposées notamment à Marly, Guin et Gstaad. TR