Télévision

Un documentaire sur les bouffées de chaleur, sur la descente d’organes, les fuites urinaires et la cellulite?

Ça nous promet un film d’horreur, non? Et si c’était tout le contraire? À travers le regard de 12 femmes, «Ménopauses» explore ce temps de la vie au fil d’histoires sans fard ni pathos...

Mercredi, à 22 h 10, sur RTS 1.