En 2e ligue inter, Châtel semble mal barré et Romont trop irrégulier

Le premier tour de 2e ligue inter s’est fini samedi par une claque pour Châtel-St-Denis et Romont. Si la situation veveysanne est «plus que compliquée», les Glânois vont vite devoir s’éloigner de la barre.

SAMUEL BOVIGNY

FOOTBALL. Les deux représentants sudistes de 2e ligue interrégionale ont bouclé leur premier tour de la même manière, samedi à domicile. Une défaite 0-5 pour Romont contre Martigny et 1-4 pour Châtel-Saint-Denis contre Echichens.

Derniers, les Veveysans ont cinq points et quinze longueurs de retard sur le premier siège non éjectable. «Le bilan est négatif au niveau comptable», concède l’entraîneur Marco Galhardo. Ce déficit s’explique notamment par un manque d’efficacité offensive avec une moyenne de 0,4 but marqué par match. «On était souvent audessus de l’adversaire, mais…