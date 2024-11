GYMNASTIQUE. Le Centre de sports et de loisirs de Charmey accueille ce samedi la 37e Coupe de la Saint-Nicolas et le 27e Mémorial Patrice Muriset. La société de gymnastique locale, FSG Sâles et Gym Ursy feront partie des sept structures concurrentes dès 12 h. Les catégories C1 à C4 seront représentées. Résultats programmés à 16 h. VT