La Corrida en route vers les 5000

COURSE À PIED. En quinze années au comité, Elisabeth Hank n’avait jamais connu ça: «La barre des 4500 inscriptions vient d’être franchie (n.d.l.r.: mercredi) et ça augmente vite!» Au point que la Corrida bulloise pourrait «taper» les 5000 ce samedi. «On se réjouit de cet engouement général pour la course à pied, poursuit la responsable administrative gruérienne. Cette 47e édition sera une belle fête populaire, avec des enfants plus nombreux que jamais.»

Et même du soleil sur la Grand-Rue bulloise, où les coureurs déferleront presque sans discontinuer de 10 h 30 à 20 h. Les derniers indécis pourront normalement s’inscrire le jour même, contrairement à d’autres épreuves romandes dépassées par leur succès. Pour ne rien gâcher, la Corrida bulloise proposera deux courses élites des plus…