L’ARBANEL. Sous leur nouveau nom de Maïs-en-scène, les jeunes de L’Arbanel, à Treyvaux, montent Le dernier jugement, vendredi (20 h), samedi (20 h) et dimanche (17 h), ainsi que les 15 et 16 novembre (20 h). Ecrite par leur metteur en scène José Mazzocato, la pièce est conseillée dès 10 ans. Cette comédie en trois actes prend la forme d’un procès, celui d’un homme représentant la totalité de l’humanité et accusé de tous les maux. www.arbanel.ch.