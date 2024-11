BADMINTON. Les mieux classés en simple messieurs et dames 1 ont remporté la 28e édition de la Bull’minton ce week-end. Guillaume Juillerat (62e, BC Genève) et Sofia Uvarova (23e, BC Neuchâtel) ont fait valoir leur rang. Cette dernière a également gagné le double féminin. Côté masculin, la paire Jérôme Chevalley (BC Bulle) et Jonas Grape (BC Saint-Maurice) s’est imposée. VT