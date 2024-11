COURSE À PIED. Dimanche aura lieu la 47e édition du Trophée de la vallée du Flon, à Porsel. Le départ de la course principale a été déplacé à 9 h 45. Près de 300 concurrents sont attendus en Veveyse. L’épreuve de 12,5 kilomètres organisée par le Club sportif de la vallée du Flon est la dernière étape de la FriRun Cup et l’avant-dernière étape de la Coupe La Gruyère. TR