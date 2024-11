Reportage: l'humour pour appréhender les œuvres du Vitromusée

La Nuit des musées en Gruyère, Glâne et Pays-d’Enhaut a attiré de nombreux visiteurs samedi. Parmi les animations phares de cette 9e édition, Innomuseo, une médiation culturelle humoristique, accueillie par le Vitromusée, puis la Maison du Gruyère.

XAVIER SCHALLER

Visiter un musée et se laisser toucher par ce patrimoine culturel, c’est bien. Mais c’est encore mieux si les émotions ressenties peuvent être mesurées et analysées, scientifiquement. C’est la mission que s’est fixée la start-up fribourgeoise Innomuseo. Samedi soir, elle a envoyé deux de ses spécialistes à Romont, pour quantifier la valeur émotionnelle de deux œuvres du Vitromusée, avec l’aide d’une vingtaine de volontaires participant à la Nuit des musées.

Alice et Nadine ont le look et la rhétorique de jeunes cadres dynamiques.…