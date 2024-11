BULLE. Ce jeudi dès 18 h, six oratrices et orateurs se succéderont sur la scène de l’Hôtel-de-Ville de Bulle dans le cadre des troisièmes conférences TEDxBulle. L’historienne Anne Philipona, le tavillonneur Lucien Carrel, l’entrepreneure Aude Ambrosini, la chercheuse Laura Hendricks, le spécialiste en psychologie du sport Pierre Millasson et le fondateur de LP3 David Fiorucci s’exprimeront sur le thème Futur et traditions. Infos et billetterie: www.tedxbulle.com. CD