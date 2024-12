Collections bientôt en ligne

NATURE. Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF) vient d’achever la numérisation de quelque 45 000 objets de sa collection. Grâce à sa participation au projet national SwissCollNet, il a digitalisé et inventorié les 11 025 planches de l’herbier historique de Franz Joseph Lagger, datant du XIXe siècle.

Cette collection a révélé l’existence de près de 600 spécimens types, c’est-à-dire des plantes considérées comme des références mondiales pour la description d’une espèce et qui ont, de ce fait, une grande valeur scientifique. Si la plupart de ces spécimens proviennent du monde arabe et d’Afrique, plusieurs ont été trouvés en Suisse. Notamment la fumeterre de Lagger (Fumaria laggeri), découverte en 1852 à Zermatt, et baptisée en son honneur par son ami le botaniste français Alexis…