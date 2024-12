CYCLOCROSS

Léa Stern s’impose et «tape» les 100

Bonne affaire pour Léa Stern: la cycliste bulloise a remporté samedi le Trofeo Rafa Valls (course internationale de classe 2) à Cocentaina. Ce succès en Espagne lui permettra d’entrer dans le top 100 au prochain classement mondial. QD

Le quadruplé d’Aubin Favre

Le manche de l’Omnium romand de Porrentruy (JU) comptait pour les championnats fribourgeois et romands samedi. Comme son frère Charly (Pringy, U13), Aubin Favre (U17) a gagné la course, et donc le titre cantonal et régional. Il s’empare aussi de la tête du général avant l’ultime épreuve ce dimanche. Zoé Dervey (Hauteville, U13), Eliot Magnin (La Roche, U15), Kim Martinez (Romont, U19) et Nathan Dafflon (Broc, U19) sont également sacrés à l’échelon fribourgeois. VT