Le beau doublé de la skieuse charmeysanne Camille Jacqueroud

SKI ALPIN. A force de tourner autour, Camille Jacqueroud (photo) a fini par y monter, sur son premier podium en course FIS. C’était jeudi lors du slalom d’Adelboden. «J’ai eu peur de craquer après la première manche», admet la Charmeysanne, qui a su gérer son stress pour se hisser au 2e rang final.

«Je suis super contente de ce podium vraiment inattendu. Il me donne confiance pour la suite. J’espère continuer sur ma lancée et pouvoir me lâcher encore plus sur les prochaines courses.» A peine le temps de le dire (et l’écrire) que la skieuse de 19 ans a magnifiquement récidivé, vendredi, en se classant 3e du second slalom d’Adelboden.

Suivre les traces de Norina Mooser

Camille Jacqueroud, étudiante et athlète au Centre national de performance à Brigue, devra rééditer pareille performance si…